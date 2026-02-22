Можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, тому складено графіки відключення світла на тиждень з 23 лютого по 1 березня в Черкаській області.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня триватимуть в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Шполянська філія «Черкасиобленерго».

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла на тиждень з 23 лютого по 1 березня в Черкаській області. Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про відключення електроенергії в громаді.

23.02.2026 року з 8:00 до 17:00 години, тимчасові перерви в електропостачанні передбачені одразу в кількох населених пунктах, де проводитимуться необхідні технічні роботи на електромережах:

с. Топильна вул. Шевченка

с. Водяне вул. Пасічна

с. Лозуватка вул. Паркова

24.02.2026 року з 8:00 до 17:00 години, тимчасово припинять електропостачання в частині домоволодінь, розташованих за адресами:

с. Товмач вул. Скуцького, Кримчанське відділення

с. Топильна вул. Кобзаря / Топильнянський старостат, пошта, ФАП

25.02.2026 року з 8:00 до 17:00 години, відключення світла стосуватиметься будинків в наступних населених пунктах:

с. Топильна вул. Шевченка, Лісова

м. Шпола вул. Грушевського, Франка

26.02.2026 року з 8:00 до 17:00 години, планові знеструмлення заплановані в населених пунктах:

с. Топильна вул. Шевченка / магазин «Хліб і до хліба»

м. Шпола вул. Дніпровська, пров. Дніпровський, М. Садовського, Благовісна (частково), Зоряна, Сонячна (частково) / магазин «Продукти»

27.02.2026 року в окремих населених пунктах громади відбудуться планові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням технічних робіт на мережах. З 08:00 до 16:00 світла не буде:

у селі Топильна — на вулиці Кобзаря;

у місті Шпола — на вулицях Амосова, Яблунева, Ягідна, Довженка, Братів Коломійченків, Ярового, О. Фоміна, Р. Дульнєва, а також частково на вулиці Слобідська.

Планові роботи проводяться з метою підвищення надійності та якості електропостачання. Жителів просять завчасно підготуватися до можливих незручностей, спланувати використання електроприладів та врахувати зазначену інформацію у повсякденних справах. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

