У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Полтавській області 23 лютого 2026 року діятимуть локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в межах Полтавської області на понеділок, 23 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла, за даними обленерго, в Полтавській області 23 лютого торкнуться Чорнухинської селищної територіальної громади. З 9:00 до 15:00 відбудеться знеструмлення в таких населених пунктах:

Вороньки (вул. Лісова, 2-9, 11-16, 18, 21, 22, 24, 27, 28) – у зв'язку із проведенням робіт, пов'язаних з росчищенням трас повітряних ліній електропопередачі;

Кизлівка (Загорянська, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 106, 108, 112, 1124, 116; Центральна, 68, 72; пров. Шкільний, 4, 8, 10, 12, 14) – для виконання робіт щодо реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Також додаткові графіки відключення світла 23 лютого 2026 року будуть застосовувати в межах Нехворощанської сільської територіальної громади в Полтавській області, пише Politeka.

У селі Нехвороща знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 8:00 до 17:00 для будинків за адресами вул. Садова, 1-8, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 46; пров. Джерельний, 1-4, 6, 7.

А в селі Андріївка обмеження електропостачання застосовуватимуть із 8 до 16 години по вул. Зарічна, 4-6, 6А, 7А, 8-13, 15-17; Центральна, 1, 3-5, 7-13, 15, 16, 18-34.

