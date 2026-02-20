Нова система оплати за проїзд у Київській області дозволить точно фіксувати кількість пільгових поїздок.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає запровадження автоматизованих валідаторів у міському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення 10 лютого ухвалив виконком міської ради, затвердивши технічні вимоги та організаційні кроки для переходу на електронний облік розрахунків.

Після запуску пасажири зможуть оплачувати поїздки безконтактно — банківськими картками або через мобільні додатки. Готівковий формат поступово відійде у минуле.

Окрема увага — пільговим категоріям. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 груп, для яких визначено ліміт безкоштовних поїздок. Перевізникам компенсуватимуть витрати на підставі щомісячних актів. Це має зменшити суперечки під час посадки та зробити процес зрозумілим для всіх сторін.

Розробники зазначають, що нова система оплати за проїзд у Київській області дозволить точно фіксувати кількість пільгових поїздок і своєчасно відшкодовувати кошти компаніям. Електронний облік дасть змогу місцевій владі контролювати фінансові потоки та швидше реагувати на запити мешканців.

Паралельно місто оновлює автопарк. Чотири автобуси отримано як благодійну допомогу. Вони працюватимуть на одному з маршрутів і безкоштовно перевозитимуть пільговиків. Це стане тестовим майданчиком для перевірки валідаторів у реальних умовах.

Впровадження відбуватиметься поетапно. Спочатку — тестування, далі встановлення обладнання на інших напрямках. Пасажирам та перевізникам нададуть час для адаптації, щоб уникнути черг і непорозумінь.

У підсумку міська влада очікує швидший розрахунок, прозорість операцій і покращення якості транспортного обслуговування для жителів громади.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.