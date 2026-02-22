Подорожчання проїзду в Кіровоградській області пов’язане зі зміною тарифів на автобуси та маршрутки у одному з міст регіону.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відбулося після того, як виконком Олександрійської міської ради 29 січня ухвалив рішення про зміну вартості поїздок у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Інформацію про подорожчання проїзду в Кіровоградській област оприлюднили на офіційному сайті Олександрійської міської ради. Згідно з рішенням, підвищення пояснили економічними причинами.

Зокрема, йдеться про збільшення мінімальної зарплати працівників більш ніж на 30% та стрибок у вартості запчастин більш ніж на 50%.

На момент ухвалення рішення вартість проїзду у межах Олександрії складала 12 гривень, а до селища Олександрійського пасажири платили 18 гривень. Останній перегляд тарифів відбувався у 2022 році.

Після нового рішення ціна одноразової поїздки на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 у межах міста встановлена на рівні 15 гривень, тоді як до селища Олександрійського вона зросла до 20 гривень.

Саме такі зміни і стали основою для обговорень, адже подорожчання проїзду в Кіровоградській області безпосередньо торкнулося щоденних витрат мешканців.

Нова вартість почала діяти з 9 лютого. Перевезення пасажирів у місті здійснює міське підприємство «Олександрійський транспорт», яке подавало на розгляд тарифи у понад 19 гривень по місту та 27 гривень до селища Олександрійське.

Управління економіки перевірило розрахунки, проаналізувало пасажиропотік та визначило економічно обґрунтовану вартість на рівні 15,95 гривні по місту та 21,30 гривень до селища. Після розгляду пропозицій комісія округлила ціни і передала їх на затвердження виконкому.

