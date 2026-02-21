Дефіцит продуктів у Черкаській області, може стати реальністю вже найближчими сезонами.

Дефіцит продуктів у Черкаській області, може стати відчутним через нестачу сезонних працівників у агросекторі, повідомляє Politeka.

Виробники ягід та фруктів заявляють про ризик зриву збору врожаю без залучення іноземців або підвищення оплати.

За інформацією ЗМІ, дедалі більше українців обирають роботу в країнах ЄС, де пропонують вищі ставки та кращі умови проживання. Через це господарства змушені шукати кадри за кордоном.

За даними Держстату за 2024 рік, площа малинників становить 5 тисяч гектарів. Якщо врахувати потребу у 15 збирачах на гектар, у пік сезону потрібно понад 70 тисяч людей. Окремо десятки тисяч необхідні для лохини й полуниці, ще близько 100 тисяч — для яблуневих садів.

Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник наголошує: без залучення іноземних працівників зібрати малину у 2026 році буде складно. Під загрозою також експортні позиції.

На внутрішньому ринку вдається закрити лише половину вакансій. Основна причина — рівень доходу. У Молдові за день пропонують 25–30 євро. У Польщі платять приблизно 5 злотих за кілограм малини, що дає можливість заробити до 3000 гривень за зміну. Додатково забезпечують житлом та транспортом.

Деякі компанії вже готові підняти оплату до 1500 євро на місяць, аби втримати людей. Паралельно впроваджують самозбір, коли покупці працюють на полі самостійно та сплачують менше. Великі виробники інвестують у техніку для механізованого збору.

Рекрутингові агентства отримують запити на працівників з Непалу, Індії, Бангладеш та країн Африки. Некваліфікованим обіцяють від 500 доларів, водіям і операторам — близько 800. Водночас закон вимагає платити іноземцю щонайменше десять мінімальних зарплат та оформлювати дозвільні документи.

У парламенті зареєстровано законопроєкти щодо спрощення цих процедур. Проте експерти попереджають: якщо кадрова нестача збережеться, дефіцит продуктів у Черкаській області, може стати реальністю вже найближчими сезонами.

