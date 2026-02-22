Проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, через низ введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 23 лютого по 1 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 23 лютого по 1 березня.

23.02.2026 року будуть тривати планові та профілактичні роботи, у зв'язку з цим з 9 до 16 години знеструмлять такі вулиці міста:

Князів Коріатовичів: 114/94, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155; 157/181А

25.02.2026 року з 10 до 16 години вимкнення торкнуться наступних адрес:

Корольова: 1, 1А, 2-21, 22-41, 42-46, 49, 50, 52, 54, 56, 58;

Пирогова: 274-284, 290-296, 300-312, 320, 324А;

пров. 2-й та 3-й Корольова: 8, 3А, 4;

проїзд 3-й Корольова: 3А;

26.02.2026 року з 9 до 16 годи тримчасові обмеження будуть триватим в частині міста. Обмеження торкнуться наступних адрес:

вул. Володимира Антоновича: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 16А;

вул. Євгенія Пікуса: 2, 4, 6;

вул. Коцюбинського: 8, 14, 18, 19, 24, 26;

вул. Острозького: 2, 4-9, 11, 13, 15, 17;

просп. Коцюбинського: 16, 22

27.02.2026 року з 10 до 16 години триватимуть додаткові графіки відключення світла у Вінниці. Вони торкнуться будинків за наступними адресами:

Андрія Первозванного: 4А, 6;

просп. Космонавтів: 61, 65, 67, 71, 75.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

