В программе «Что дальше» на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев затронул тему английского языка в Украине и ответил на следующие вопросы: будет ли английский язык функционировать на одном уровне с украинским, чем это обернется для Украины и исправит ли это незнание иностранного языка среди населения?

По мнению эксперта, для изучения английского языка украинцам понадобится десятилетие. Тем не менее, в будущем все законы Украины будут переведены еще и на английский, ею будут пользоваться нотариусы, адвокаты, юристы, а районные администрации будут предоставлять услуги тоже на английском.

В то же время свободное владение английским на таком уровне приведет и к увеличению иностранных инвестиций в государство и Украина станет серьезным конкурентом на международном уровне. С другой стороны, при таком раскладе потребность в переводчиках исчезнет. По мнению Толкачева, переводческий бизнес и так исчезнет в течение ближайших десяти лет, в том числе из-за активного развития искусственного интеллекта.

«Сейчас я хочу вывести вопрос языка из очень болезненной политической плоскости в прагматическую», - уточняет он. Частичный переход на английский язык и свободное владение им в государственных структурах - это необходимые условия для конкурентоспособности Украины в будущем мире. «Если мы и дальше будем закрываться в своей крепости и говорить только на украинском - мы станем страной-музеем и перестанем развиваться», - заключает эксперт.

Напоминаем, Харебин сказал, что Украина - уже давно часть Европы.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев высказался по поводу перевода украинского языка на латиницу.



