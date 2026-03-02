У разі невиконання цієї умови виникає ризик, який напряму пов’язаний із питанням втрати пенсії для мешканців Харківської області.

Втрата пенсії для мешканців Харківської області можлива у разі невиконання нової вимоги щодо підтвердження неотримання виплат від російської федерації до 1 квітня 2026 року, передає Politeka.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Йдеться про громадян, які перебувають за межами країни, проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти. Наразі нарахування продовжуються, однак рішення має обмежений термін дії — лише до початку другого кварталу 2026-го.

Підстава — постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2026 року №126. Вона стосується осіб, які торік пройшли процедуру ідентифікації, але не поінформували фонд про відсутність отримання пенсії чи щомісячного довічного грошового утримання від органів пенсійного забезпечення рф.

Щоб і надалі отримувати кошти, необхідно до визначеної дати підтвердити факт неотримання будь-яких нарахувань з боку російської сторони. У разі невиконання цієї умови виникає ризик, який напряму пов’язаний із питанням втрати пенсії для мешканців Харківської області.

Повідомити про це можна кількома способами.

Перший — дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі portal.pfu.gov.ua. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно поставити відповідну позначку про неотримання пенсії в іншій державі, зокрема від органів російської федерації.

Другий варіант — під час відеозв’язку з представником фонду у межах ідентифікації. Відповідь фіксується в офіційному рішенні за результатами перевірки особи.

Третій спосіб — особисте звернення до сервісного центру із заявою про призначення, перерахунок, поновлення або продовження виплат із зазначенням необхідної інформації.

Окремо наголошується: до завершення поточного року всім пенсіонерам слід пройти чергову фізичну ідентифікацію для подальшого нарахування коштів.

