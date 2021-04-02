Кризис Советского Союза и затем формирование на его обломках СНГ – серьезная трансформация общества, которая принесла кардинальные перемены жизни всей Европы. Новый институт собственности, новая система самоорганизации, демографическая карта, бум этического сознания. Об этом рассказывает политический философ Андрей Ермолаев в программе Юрия Романенко "Романенко. Беседы".

«Мы получили новую геокультурную, геополитическую карту жизни, которую посчитали новой реальностью чуть ли не навсегда. Частью этой реальности была наша Украина. Насколько этот процесс оказался завершенным и окончательным – вначале не очень задумывались. Все были достаточно самоуверенны, даже романтизированны», - говорит он.

Например, первый президент Леонид Кравчук публикует часть своих мемуаров о событиях начала 90-х, когда начиналась история независимой Украины.

«Но и он тоже в этом смысле неслучаен. Он тоже пытается переосмыслить этот переход, как современник тех событий. Кравчук стоял у истоков того, что тогдашним языком в Украине называлось «строительство государства», - рассуждает автор.

Этот термин тоже не случаен, продолжает он.

«Строительство означает, что была некая площадка, которую надо преобразовать и создать что-то новое. Вместе с тем, как показали последние 30 лет, поспешное определение, что эта новая наступившая реальность надолго – это, скорее, отражение нашего романтизма. Говоря языком нынешних споров, «тогдашняя правда». Действительность оказалась намного противоречивей и конфликтней», - делает вывод он.

«Сам феномен постсоветского общества оказался устойчивее. И постсоветское общество жило дольше, чем жила та советская система, которая не выдержала напряжения», - заключает философ.

Напомним, Ермолаев высказался о политизации газа как энергоносителя: Это всегда было связано с распределением сил как минимум в двух режимах: украинским и российским.

Ранее Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев сравнил политиков с предпринимателями.

Напомним, Ермолаев заявил, что выработку будущего государства обеспечивают три главных элемента.