Розмір субсидії для пенсіонерів в Вінницькій області визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

Субсидії для пенсіонерів на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається в Вінницькій області один раз на рік, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Розмір допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням сукупного доходу за попередній календарний рік. При цьому мінімальна соціальна норма твердого палива становить 2 тонни на рік.

У ПФУ зазначають, що така субсидія може надаватися одночасно з житловою субсидією на оплату комунальних послуг — електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та вивезення сміття.

Претендувати на допомогу можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають на території держави.

Основні умови для призначення субсидії — відсутність централізованого опалення та неможливість обігріву житла газом або електроенергією.

Подати заяву на призначення субсидії для пенсіонерів в Вінницькій області можна двома способами — особисто або онлайн.

Особисте звернення можливе через сервісні центри Пенсійного фонду, органи місцевого самоврядування чи Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Дистанційно подати документи можна через вебпортал електронних послуг ПФУ, сайт Міністерства соціальної політики або портал «Дія».

Для оформлення субсидії необхідно підготувати: заяву та декларацію встановленої форми, договір оренди житла (якщо він укладений), копію договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги (за наявності), а також довідку про доходи — у випадку, якщо відповідна інформація відсутня в державних реєстрах.

