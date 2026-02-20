У лютому в Сумській області набуває чинності новий графік руху приміських поїздів через безпекові міркування.

Новий графік руху поїздів у Сумській області передбачає тимчасові зміни маршрутів і часу відправлення низки пасажирських складів, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Сумській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Так, з 19 лютого 2026 року №6016 курсує по маршруту Ворожба – Тростянець-Смородине замість звичного Суми – Тростянець-Смородине, з відправленням о 20:20 та прибуттям о 22:54.

№7010/7009 тепер слідує маршрутом Суми – Полтава-Південна замість Суми – Люботин, час – 15:36 та 22:48 відповідно.

З 20 лютого 2026 року зміни торкнуться ще трьох пасажирських складів. №6014 курсуватиме по маршруту Ворожба – Тростянець-Смородине замість Ворожба – Суми (час 10:06 та 13:36).

№6056/6055 слідуватиме маршрутом Охтирка – Суми замість Охтирка – Тростянець-Смородине, з відправленням о 12:16 та прибуттям о 15:16. №7012/7011 змінює маршрут на Полтава-Південна – Суми замість Люботин – Суми, час у дорозі з 06:15 до 14:38.

У пресслужбі "Укрзалізниці" наголосили, що новий графік руху поїздів у Сумській області пов’язаний не лише з технічними потребами, а й із забезпеченням безпеки пасажирів.

У компанії вказали, що вони ретельно моніторять ситуацію в регіоні, щоб кожен рейс залишався максимально захищеним. Оперативні зміни у розкладах – це зважене рішення, спрямоване на збереження безпеки.

Пасажири можуть придбати квитки за оновленими розкладами через офіційний сайт "Укрзалізниці" чи мобільний додаток.

Спеціалісти радять звертати увагу на актуальні зміни перед кожною поїздкою, адже у разі виникнення непередбачуваних обставин маршрути та час відправлення можуть коригуватися повторно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.