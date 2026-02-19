Подорожчання продуктів у Харкові відчули мешканці міста останніми тижнями, адже середні ціни на основні товари різко зросли.

Подорожчання продуктів у Харкові зумовило значні зміни у вартості сирів, м’яса та консервованих товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними офіційного сайту Мінфіну, середній цінник на сир твердий Звени Гора голандський 45% вже складає 602,15 грн за кілограм. У магазинах ситуація відрізняється: у Megamarket сир продають по 637,50 грн, у Metro – 566,80 грн.

Для порівняння, середньомісячні цінники у січні 2026 року по магазинах Metro, Auchan та Megamarket коливалися від 509,10 грн до 581,36 грн. середня ціна була 539,04 грн, тобто за місяць вартість зросла майже на 12%.

Подорожчання продуктів у Харкові також торкнулося м’ясної продукції. Курятина Наша ряба гомілка нині в середньому коштує 135,40 грн за кілограм.

В Auchan ціна складає 135,90 грн, у Metro – 134,90 грн, тоді як у січні середня вартість по магазинах була 123,84 грн. Такий ріст свідчить про збільшення витрат виробників та перевізників, а також вплив зовнішніх чинників на ринок м’яса.

Не менш помітне подорожчання продуктів у Харкові відчули любителі консервів. Кукурудза Верес об’ємом 340 грамів нині продається за середньою ціною 59,92 грн.

У Megamarket ціна сягнула 68,40 грн, в Metro – 57,77 грн, в Auchan – 54,50 грн, а в Novus – 58,99 грн. У січні середня ціна цієї продукції становила 58,05 грн.

Причини такого підвищення різноманітні. Війна суттєво скоротила поголів’я худоби та птиці, що відразу відобразилося на вартості м’яса та яєць.

Окрім цього, проблеми з логістикою, зростання вартості пального та ризики перевезень підвищили цінники на всі товари.

