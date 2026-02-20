Пенсійний фонд України нагадує, що для уникнення втрати пенсії для мешканців Запорізької області необхідно підтвердити факт неотримання виплат від російської федерації до 1 квітня 2026 року, передає Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Це стосується осіб, які проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них.

Наразі щомісячні виплати пенсії продовжуються, проте це рішення тимчасове. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2026 року №126 регламентує порядок продовження пенсійних виплат для тих, хто у 2025 році вже пройшов ідентифікацію, але не повідомив Пенсійний фонд України про те, що не отримує пенсію чи щомісячне довічне грошове утримання від органів пенсійного забезпечення рф.

Для подальшого отримання коштів до 1 квітня 2026 року пенсіонери повинні обов’язково поінформувати Пенсійний фонд України про факт неотримання таких виплат.

Зробити це можна трьома способами:

Дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. У розділі “Дистанційне інформування” необхідно поставити позначку біля рядка «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації». Під час відеозв’язку – відповісти фахівцю Пенсійного фонду України на запитання про отримання або неотримання виплат від рф. Відповідь зафіксується у рішенні про встановлення або невстановлення особи під час відеоідентифікації. Особисто у сервісному центрі – шляхом подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) з проставленням відповідної позначки.

Пенсійний фонд також наголошує, що до кінця поточного року всім пенсіонерам необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію. Це стосується тих, хто вже отримує виплати та планує продовжувати їх отримання після 1 квітня 2026 року.

Дотримання цих вимог дозволить уникнути ризику втрати пенсії для мешканців Запорізької області та забезпечить безперервність фінансового забезпечення.

