В умовах посиленого контролю ситуації у Запоріжжі діє новий графік руху поїздів, який передбачає курсування частини рейсів до та з Дніпра.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі сформували з урахуванням безпекових факторів та обмежень на окремих напрямках, повідомляє Politeka.

В "Укрзалізниці" зазначили, що попри складну ситуацію компанія відновила курсування експресів до Лозової на Харківщині, який тривалий час був призупинений через російські обстріли.

Однак у низці регіонів, зокрема на Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі, частина маршрутів і надалі працює з обмеженнями. Тож розповідаємо про новий графік руху поїздів.

У компанії попередили, що деякі рейси тимчасово не здійснюють перевезення пасажирів за звичними напрямками. У таких випадках замість поїздів організували автобусне сполучення.

Водночас, новий графік руху поїздів у Запоріжжі передбачає стабільне курсування низки рейсів, які забезпечують сполучення регіону з іншими містами.

З огляду на посилений моніторинг безпекової ситуації, частина пасажирських складів курсує до та з Дніпра.

Йдеться про рейси №86/85 Львів – Запоріжжя – Львів, №5/6 Ясіня – Запоріжжя, №39/40 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино, №731/732 Київ – Запоріжжя – Київ, а також №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів.

Таким чином, попри складні обставини, залізничне сполучення із нашим обласним центром залишається доступним для пасажирів.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" запровадила динамічне ціноутворення на квитки преміумкласу СВ і 1 клас "Інтерсіті+".

Також змінилися правила повернення квитків. Тепер пасажирам вигідніше планувати поїздки заздалегідь, адже сума повернення залежить від кількості днів до відправлення, коли квиток здають у касу або через онлайн сервіс.

