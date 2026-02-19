Мешканцям радять ознайомитися з QR-кодами та новою системою оплати за проїзд у Вінниці.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці запроваджена для спрощення розрахунків та підвищення зручності, повідомляє Politeka.

У Вінниці впроваджено сучасний механізм оплати. Нововведення покликане спростити придбання квитків у громадському транспорті та підвищити комфорт пасажирів.

У транспортній компанії пояснили, що QR-коди поділені на дві категорії: жовті — для клієнтів ПриватБанку, рожеві — для користувачів monobank. Одночасно система дозволяє розраховуватися картками будь-яких банків. Коди нового зразка поступово встановлюють у всіх автобусах, тролейбусах і маршрутках міста.

Використовуючи нова система оплати за проїзд у Вінниці, пасажири можуть купувати квитки через застосунки Приват24 або monobank, а також безпосередньо скануючи код камерою смартфона.

Для Приват24 потрібно обрати кількість квитків, картку та натиснути «Купити» — електронний документ зберігається у додатку. У monobank покупка підтверджується у застосунку або браузері, після чого квиток миттєво відображається на екрані з QR-кодом для перевірки.

Таймер дії електронного квитка становить 60 хвилин, у документі зазначено бортовий номер транспорту. У разі випадкового закриття сторінку можна відновити через історію браузера.

Представники компанії підкреслюють, що нововведення робить поїздки швидшими та зручнішими, а технологія допомагає оптимізувати процес оплати та покращує сервіс у громадському транспорті.

Мешканцям радять ознайомитися з QR-кодами та новою системою оплати за проїзд у Вінниці, щоб скористатися всіма перевагами нової системи та економити час під час поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може розраховувати на збільшення виплат у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.