Військовий Святослав Дубина пояснив, що війна закінчується лише у разі капітуляції або виснаження однієї зі сторін, цього наразі немає, а тому мирні переговори не дадуть бажаного результату.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«Хочу підняти тему розмов про мирні угоди, про мир. Вважаю, що, окрім зради, це нічого не несе, тому що насамперед це відволікає від потреб фронту, від нашої перемоги», – підкреслює Святослав Дубина.

За його словами, ця тема виникла у 2023 році після невдалого контрнаступу, коли нам обіцяли швидку перемогу, але партнери не достатньо допомогли, а у ставки було хибне розуміння. Отож, констатує військовий, тоді розмови про перемогу закінчились і почались про мир, а за цей час ми втратили дуже багато життів, продовжуючи спостерігати за мирними переговорами.

На його думку, це все вигідно саме росіянам, адже переговори відволікають і фінансові ресурси, і увагу від фронті від цілі – вибити зуби ворогу. Звісно, констатує військовий, усі чекають миру, але ніхто не хоче його здобувати на полі бою, а тому це підриває моральний дух і самих бійців, це підриває тил, куди росія зараз спрямовує все більше і більше шахедів і ракет.

«Як може закінчитись війна? Давайте будемо відвертими. Війна зупиняється або в разі капітуляції однієї зі сторін, або неможливості проводити бойові дії. Чи є зараз готовність до капітуляції однієї зі сторін? Чи є неможливість проведення воєнних дій в однієї зі сторін? Звичайно, нам було би важко це робити, якби Захід не допомагав. Не можу сказати, що він недостатньо допомагає, навпаки, вони цілеспрямовано допомагають крапельним шляхом, щоб у нас не було можливості завдати непоправних втрат росії на полі бою. Тобто найближчим часом миру не буде», – стверджує Святослав Дубина.

