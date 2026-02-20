Громадяни, які втратили дім через війну, можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області організоване через платформу «Допомагай», яка поєднує небайдужих людей та волонтерські організації, готові надати дах над головою, повідомляє Politeka.

На сайті можна знайти пропозиції безкоштовного житла для ВПО як у невеликих населених пунктах Київської області, так і в самому Києві.

Усі оголошення проходять ручну перевірку, щоб забезпечити безпечне та придатне для проживання помешкання. Варіанти розміщення відрізняються за типом і умовами: від окремих кімнат до цілого будинку.

На сьогодні платформа пропонує різноманітні варіанти безкоштовного житла для ВПО у Київській області. Наприклад, у селі Романків Обухівського району є трикімнатний будинок на садибній ділянці для сімейного подружжя.

Будинок облаштований кухнею, ванною, санвузлом, автономним опаленням, водопостачанням, електрикою та інтернетом. Умовою проживання є догляд за садибою, при цьому сім’я отримує щомісячну доплату за обслуговування.

У самому Києві теж є можливості для тимчасового проживання. На Парково-Сирецькій одинокій жінці надають окрему квартиру на мікрорайоні Дорогожичі.

Помешкання призначене для тих, хто може доглядати за літнім родичем, а умови дозволяють забезпечити необхідний комфорт для проживання.

Ще один варіант у Києві на вул. Наталії ужвій є для енергійної господині, можливе проживання з дитиною. Потрібно турбуватися про незрячу людину похилого віку чоловічої статі.

Платформа «Допомагай» забезпечує зручний пошук даху над головою за критеріями кількості місць, наявності дітей або тварин, терміну проживання та інших параметрів.

