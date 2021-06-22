Украинское правительство добавило новых оснований для отказа в получении субсидий. Об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Сам факт наличия счета в банке или покупки в течение года валюты является причиною для отказа в субсидии или пересечение государственной границы любого из членов семьи является основанием для лишения права на получение субсидии. Это вызвало социальное возмущение среди людей и правительство внесло некоторые смягчения», - рассказал он.

Павловский сказал, что правительство внесло определенную сумму, которая должна быть на депозитном счете, чтобы вам отказали в предоставлении субсидии - это сто тысяч гривен и больше. Сто тысяч гривен это для пенсионеров и малообеспеченных людей, пожалуй, впечатляющая сумма, считает он, но, с другой стороны, если пересчитать в долларах, то это будет где-то три с половиной тысячи долларов, а это не так уж и много.

«Тем более, что старые люди всегда откладывают себе деньги на похороны, чтобы их достойно похоронили, сделать это в Киеве очень дорого, а правительство за это хочет их наказывать. Или, например, человек поехал за границу к родственникам или на лечение за деньги благотворительных организаций, то за это всю семью надо лишать субсидии? А еще страшнее, что правительство ликвидировало специальные местные комиссии, которые рассматривали форс-мажорные обстоятельства людей для предоставления субсидий», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что в России готовятся к каким-то глобальным геополитическим сдвигам.

Также ранее Завальнюк рассказывала об ограничениях в получении субсидии.