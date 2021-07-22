Глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, какие четыре проблемы есть в украинской экологии.
Андрей Малеваный рассказал, какая экологическая ситуация в Украине на сегодняшний день.
“Нужно говорить о ресурсах, о проблемах в каждой отрасли отдельно. Экономическая инспекция контролирует природоохранное законодательство в таких сферах, как защита атмосферного воздуха, защита в сфере отходов, воды, зеленых насаждений, в том числе леса. Природо-заповедного фонда, биоресурсов. Животного и водного мира”, - сказал Андрей Малеваный.
Он отметил, что главной проблемой в экологии Украины являются отходы, как промышленные, так и бытовые. Они не перерабатываются, а 96% бытовых отходов захороняется.
“Вторая проблема на сегодняшний день — мы можем говорить о загрязнении атмосферного воздуха. В этом году только за полугодие, мы можем говорить языком цифр — это около 200 млн грн ущерба, нанесенного государству, природе. По методике, которую мы высчитываем. В результате проверок промышленных предприятий, которые загрязняют воздух. Проблема номер три и четыре рядом — это лесные ресурсы и ущерб, который наносится незаконным оборотом, и незаконной вырубкой, вырезкой лесов”, - добавил Малеваный.
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По его словам, также есть проблемы на водных ресурсах, и в этом году они зафиксировали ущерба на 130 млн гривен. В частности, наибольшими загрязнителями являются водоканалы.
Малеваный отметил, что Украина сильно отстает от Европы в вопросах экологии, но проблемы нужно решать, поскольку последствия могут быть необратимыми.
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