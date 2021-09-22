В Украине алфавит крымскотатарского языка официально перевели на латиницу.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее постановление Кабмин утвердил 22 сентября. Согласно нововведению, образовательный процесс, который реализуют на крымскотатарском языке, должны полностью перевести на латиницу до 2025 года. Крайний срок – 1 сентября. В новый вариант алфавита вошла 31 буква. Изменения основаны на решениях, который в период с 1991 по 1993 год принял Курултай крымскотатарского народа.

«Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли на латинский алфавит», — заявил глава Министерства реинтеграции Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что данное решение было вторым фундаментальным, из тех, что приняло правительство для крымских татар. Первым таким решением Резников назвал закон о коренных народах. Министр уверен, что латиница даст возможность эффективнее использовать интернет и цифровые платформы. Резников добавил, что полный переход к новой графике повысит интерес материковых жителей нашей страны к крымскотатарскому языку. В Минреинтеграции подчеркнули, что изменения поддержали большинство издателей, педагогов и языковедов.

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