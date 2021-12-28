В православной церкви 29 декабря почитается память святого Аггея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 29 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Предания гласят, что пророк Аггей пришел из Вавилона и принес четыре вести, сказанные ему самим Господом.

Именно Аггей побудил представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была прекращена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Аггея практически не сохранилось, но в переводе сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Умер Аггей в Иерусалиме, где и был похоронен.

Какие традиции на праздник

В народе принято считать, что святой Аггей является покровителем человеческой души. Когда она покидает тело и ищет путь, которым пойти дальше, то именно Аггей помогает указать ей направление. В этот день нужно помолиться за души своих умерших родственников и знакомых, за их покой и умиротворённость.

Нужно встать пораньше и сразу взяться за дела. Тогда будущий год будет удачным.

Что нельзя делать 29 декабря

Не стоит в этот день разговаривать с близкими через порог, иначе очень скоро можно крупно поссориться с ними, вплоть до разрыва всяческих отношений.

Лучше не передавать деньги из рук в руки. Считается, что 29 декабря они могут стать проводником негативной энергии.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если снег привалил вплотную к заборам на Аггея — неудачное лето, если остается промежуток — на урожайное.

На Аггея сильный мороз — будет он до Крещения (19 января), обильный иней — святки будут теплыми.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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