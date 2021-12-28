Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 29 декабря, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Предания гласят, что пророк Аггей пришел из Вавилона и принес четыре вести, сказанные ему самим Господом.
Именно Аггей побудил представителей власти продолжить реставрацию храма в Иерусалиме, которая ранее была прекращена по инициативе прошлого правителя. Сведений о жизни Аггея практически не сохранилось, но в переводе сказано, что в ранней юности он пришел в Иудею из Вавилона и предсказал возвращение своего народа из египетского плена. Умер Аггей в Иерусалиме, где и был похоронен.
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Какие традиции на праздник
В народе принято считать, что святой Аггей является покровителем человеческой души. Когда она покидает тело и ищет путь, которым пойти дальше, то именно Аггей помогает указать ей направление. В этот день нужно помолиться за души своих умерших родственников и знакомых, за их покой и умиротворённость.
Нужно встать пораньше и сразу взяться за дела. Тогда будущий год будет удачным.
Что нельзя делать 29 декабря
Не стоит в этот день разговаривать с близкими через порог, иначе очень скоро можно крупно поссориться с ними, вплоть до разрыва всяческих отношений.
Лучше не передавать деньги из рук в руки. Считается, что 29 декабря они могут стать проводником негативной энергии.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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Если снег привалил вплотную к заборам на Аггея — неудачное лето, если остается промежуток — на урожайное.
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На Аггея сильный мороз — будет он до Крещения (19 января), обильный иней — святки будут теплыми.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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