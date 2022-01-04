Анатолия Левуша, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, не стало в ночь на 3 января - появились подробности трагедии.

О смерти "киборга" из села Береск, что на Волыни, сообщила в соцсети Фейсбук волонтер Светлана Войтович, передает Politeka.net.

"Только что пришло печальное известие, ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный муж Левуш Анатолий Евгеньевич! Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования!", - написала волонтер.

Украинцы выражают слова скорби в комментариях: "Царство Небесное рабу Божьему Анатолию... Соболезнования родным..."; "Искренние соболезнования родным и вечная память погибшему".

По информации местного издания "Район.Рожище", в ночь на 3 января 47-летнему защитнику родины стало плохо и он скончался. Дочь покойного рассказала, что причиной смерти стал разрыв поджелудочной железы. Так ли это, должна установить судмедэкспертиза.

Также стало известно, что родные Анатолия Левуша столкнулись с проблемой после его смерти - не могут забрать тело из морга домой, чтобы проститься с ним.

По словам его дочери, в морге требуют специальное решение о выдаче тела. Родных отправили сначала в прокуратуру, а затем в полицию, где снова перенаправили в первую инстанцию. Когда они вернулись в прокуратура, та оказалась закрытой. Семья в отчаянии просит украинцев помочь решить ситуацию.

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