О смерти "киборга" из села Береск, что на Волыни, сообщила в соцсети Фейсбук волонтер Светлана Войтович, передает Politeka.net.
"Только что пришло печальное известие, ушел из жизни при неизвестных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный муж Левуш Анатолий Евгеньевич! Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования!", - написала волонтер.
Украинцы выражают слова скорби в комментариях: "Царство Небесное рабу Божьему Анатолию... Соболезнования родным..."; "Искренние соболезнования родным и вечная память погибшему".
По информации местного издания "Район.Рожище", в ночь на 3 января 47-летнему защитнику родины стало плохо и он скончался. Дочь покойного рассказала, что причиной смерти стал разрыв поджелудочной железы. Так ли это, должна установить судмедэкспертиза.
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Также стало известно, что родные Анатолия Левуша столкнулись с проблемой после его смерти - не могут забрать тело из морга домой, чтобы проститься с ним.
По словам его дочери, в морге требуют специальное решение о выдаче тела. Родных отправили сначала в прокуратуру, а затем в полицию, где снова перенаправили в первую инстанцию. Когда они вернулись в прокуратура, та оказалась закрытой. Семья в отчаянии просит украинцев помочь решить ситуацию.
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