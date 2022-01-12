В этом году украинцам повысят зарплаты, теперь они должны составлять не менее 20 тысяч гривен для одних, и не менее 13,5 тыс. грн для других - подробности читайте далее.

С первого января 2022 года повышены зарплаты некоторым сотрудникам. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на решение, которое было принято на заседании Кабмина 12 января. В документе говорится о повышении базового уровня зарплаты для врачей и медсестер.

Так, теперь заработные платы за полный рабочий день врачей, работающих в государственных и коммунальных медучреждениях, будут составлять не менее 20 тыс. грн.

Для среднего медперсонала (специалистов с начальным/первым уровнем высшего медобразования) при таких условиях "минималка" должна составлять не менее 13,5 тысяч грн.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в этом году сфера здравоохранения профинансируется на 232 млрд грн, на программу медгарантий предусмотрели 157,3 млрд грн, это почти на 34 млрд больше, чем в 2021 году.

Однако отмечается, что общий успех реформы зависит от местных властей и владельцев учреждений, роль которых состоит в оплате коммунальных услуг (больниц), их дооснащении необходимым медоборудованием, а также создании условий и соцгарантий для привлечения новых специалистов.

Напомним, что украинцев ожидает резкое повышение налогов на квартиры:

Как сообщала Politeka, цены в Украине стремительно меняются

Также Politeka писала, что украинцев порадовали повышением зарплаты