Народная артистка Украины родом из Харькова идет в тероборону - что известно.

Так, Мария Бурмака идет в армию не с пустыми руками. Украинская певица сообщила, что у нее есть базовые знания.

«Понятно, что нужно проходить переподготовку, но базовые знания уже есть», — отметила Мария Бурмака на своей страничке в Фейсбук.

Напомним, Мария Бурмака родилась в Харькове, училась на филологическом факультете Харьковского университета.

Народная артистка Украины (2009), кандидат филологических наук.

К слову, в Харьковской области проходят учения СБУ - жителей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Учения будут проходить с максимальным приближением к реальности, использованием спецтехники и вооружения.

Жителей Харьковщины просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

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