Так, Мария Бурмака идет в армию не с пустыми руками. Украинская певица сообщила, что у нее есть базовые знания.
«Понятно, что нужно проходить переподготовку, но базовые знания уже есть», — отметила Мария Бурмака на своей страничке в Фейсбук.
Напомним, Мария Бурмака родилась в Харькове, училась на филологическом факультете Харьковского университета.
Народная артистка Украины (2009), кандидат филологических наук.
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