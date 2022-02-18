Масленица в 2022 году в Украине начинается28 февраля и продлится до 6 марта. Церковное название праздника – Сырная седмица.
Это последняя неделя перед Великим постом.
Поэтому в течение Сырной седмицы нельзя употреблять в пищу мясо. Плохой приметой считается принимать гостей в грязном доме. Нельзя переедать, так как чревоугодие является одним из смертных грехов, что особенно актуально накануне Великого поста.
В понедельник нужно ходить в гости и выпекать первый блин, во вторник принять свататься, в среду теща угощает зятя блинами, в четверг начинаются веселые гуляния.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха"
Ушел из жизни актер культовых фильмов: родные сообщили, как все произошло
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
В пятницу теща навещает своего зятя, а в субботу невестки приглашают сестру мужа.
Последний день Масленицы называется Прощеное воскресенье - верующие в этот день просят друг у друга прощения.
В этот день также сжигают обрядовое соломенное чучело и доедают блины.
Напомним о дне святого Феодора: что приготовить, чтобы привлечь удачу.
Как Politeka писала, день святого Тимофея: что может принести беды и несчастья в этот церковный праздник.
Также Politeka рассказывала о дне Максима Грека: что строго запрещено делать, чтобы не навредить себе.