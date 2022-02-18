Во время празднования Масленицы принято устраивать веселые гуляния и застолья.

Масленица в 2022 году в Украине начинается28 февраля и продлится до 6 марта. Церковное название праздника – Сырная седмица.

Это последняя неделя перед Великим постом.

Поэтому в течение Сырной седмицы нельзя употреблять в пищу мясо. Плохой приметой считается принимать гостей в грязном доме. Нельзя переедать, так как чревоугодие является одним из смертных грехов, что особенно актуально накануне Великого поста.

В понедельник нужно ходить в гости и выпекать первый блин, во вторник принять свататься, в среду теща угощает зятя блинами, в четверг начинаются веселые гуляния.

В пятницу теща навещает своего зятя, а в субботу невестки приглашают сестру мужа.

Последний день Масленицы называется Прощеное воскресенье - верующие в этот день просят друг у друга прощения.

В этот день также сжигают обрядовое соломенное чучело и доедают блины.

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