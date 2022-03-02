Россия понесла огромные потери, и теперь вынуждена начать мобилизацию для продолжения наступления

О том, что в стране-агрессоре началась мобилизация, ради формирования дополнительного резерва из пока еще живой силы, поскольку защитники Украины дали такой отпор оккупантам, что те утратили тактическую инициативу, и, соответственно, снизили темпы продвижения, на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По словам Главнокомандующего ВСУ Украины, генерала-лейтенанта Валерий Залужного, сегодня, в период ожесточенных боев по направлению на Чернобыль, получил ранение начальник штаба 36-й армии(Улан-Удэ) Восточного военного округа. Также, в Северском операционном районе погиб(по другой информации, только получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Главнокомандующий ВСУ напомнил - украинцы станут защищать свою страну до последней капли крови, как своей, так и врагов. "У российских оккупантов есть исключительно два варианта: быть уничтоженными или сдаться", - добавил он.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты минируют собственную технику.

Также ранее мы информировали о том, тероборона Сумщины продолжает сдерживать врага.

А до этого наш портал сообщали о том, по каким объектам в Харькове были нанесены основные удары.