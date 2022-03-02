В ходе вторжения российских оккупантов на территорию Украины было ликвидировано более 5700 российских солдат. Среди них полковник вооруженных сил РФ Виктор Исайкин. Лживые СМИ России пишут, что он "погиб во время помощи "республикам" на Донбассе".

В своем Instagram глава Мордовской Республики России Артем Здунов выложил фото умершего кадрового военного.

По его словам, тот уехал в Украину "выполнять боевые задания". Убитого полковника, который в составе российских войск участвовал в попытке оккупации другой страны, чиновник назвал "героем". Для России же все "герои", кто убивает мирное население и разрушает дома людей.

Российскому оккупанту Виктору Исайкину было 40 лет, он уроженец села Чукалы в Ардатовском районе Мордавии.

"Виктор Иванович… свою жизнь посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге", – высказался Здунов.

В комментариях не все россияне оставили слова сочуствия, были и те, кто встал на сторону Украины. Некоторые жители РФ все же понимают, что Путин начал войну против Украины. Были в комментариях также слова от украинцев:

"Ваших погибших военных уже тысячи здесь. Откройте глаза. Это война! И ваша страна напала на Украину", "Не врите людям, это война, а не спасение! Никто не просил о помощи! Вам всем врут", "Ну и зачем он поперся в Украину, на чужую землю, с оружием в руках? Его сюда никто не звал".

Напомним, юный украинский биатлонист погиб в бою с оккупантами, фото героя.

Как сообщала Politeka, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

Также Politeka писала, что врага погнали до границы с Россией.