Почти всю неделю - комфортная и теплая погода, начиная с этого понедельника.

В этот понедельник, в Украине ожидается существенное улучшение погодных условий

О том, что в нашей стране не прогнозируют выпадение каких-либо осадков, и днем будут наблюдаться исключительно солнечные и сухие условия погоды, со значительным потеплением, на своей странице в соцсети Facebook, детально рассказала блогер и синоптик, Наталья Диденко .

Начиная с 21-го марта, практически во всех регионах Украины - ясное небо и солнечная погода. Однако в темное время суток - все еще холодновато, но уже без ощутимых морозов - от - 4 до 0 градусов по Цельсию, и только в восточных областях - от - 6 до - 2 градусов по Цельсию.

Впрочем, уже днем ​понедельника,​ отметки на термометрах покажут от + 10 до + 14 градусов по Цельсию. Чуть более прохладная погода - в прибрежных районах Украины, поскольку они будут охлаждаться еще непрогретыми морями.

В столице Украины в первый день этой недели - тоже солнечно и тепло, почти до + 12 градусов по Цельсию.

Стоит уточнить - почти все эти 7 дней, в нашей стране станут преобладать теплые погодные условия, и только с пятницы, 25-го марта, ожидается кратковременное похолодание с выпадением осадков.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что "ПриватБанк" предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.

Также ранее мы информировали о том, что антициклон принесет в Одессу настоящую весну и отгонит осадки.

А до этого наш портал сообщали о том, что на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака.