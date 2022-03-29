На данный момент на Черниговщине есть как минимум два фатальных для региона населенных пункта.

В Черниговской области появилась уже не одна Чернобаевка. Как пишет Politeka.net, с таким заявлением сегодня выступил председатель черниговской ОВА Вячеслав Чаус на странице в Фейсбуке.

"Доброе утро, Черниговщина! "Чернобаевки" на Черниговщине растут как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши ВСУ уничтожают очень много сил противника. Сегодня очень много работы. Поэтому поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" – сказал Чаус в видеообращении.

Он также рассказал, что на данный момент на Черниговщине есть как минимум два фатальных для региона населенных пункта.

«Мы работаем. С холодной головой каждый делает свое дело. В Чернигове ночь относительно спокойная. Продолжаются обстрелы по тем же объектам. Потому, черниговцы, сегодня мы никуда не ходим и не ездим.

Хочу поблагодарить волонтеров. Мы с вами на связи и я лично знаю, какое большое бремя, какую большую работу вы взяли на себя и выполняете. И я уверен, что без вас, волонтеры, в Чернигове было бы все гораздо хуже» - ранее говорил Чаус.

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