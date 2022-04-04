Россия, начав войну в Украине, переоценила возможности своих вооруженных сил и сильно недооценила возможности Украины. В итоге их первоначальная стратегия разбита, а русская армия находится в плохом положении, пытаясь достичь успеха и активно отступает на нескольких участках. Об этом пишет Филлипс О'Брайен-профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс для The Telegraph.

Сейчас перед Россией стоит вопрос, смогут ли они корректировать свою стратегию. В рамках этой корректировки мы сейчас сталкиваемся с перспективой перехода к гораздо более длительному конфликту, в котором Россия мобилизует свои якобы лучшие ресурсы.

Эта идея "долгой войны" хорошо вписывается в одно из самых распространенных и самых продолжительных представлений о русском военном могуществе: идею, что Россия побеждает посредством использования массовой и подавляющей силы. Это может успокоить крайних российских националистов, но следует понимать, что сегодняшняя Россия в военном и экономическом плане сильно отличается от «массовой» России в прошлом.

Российская армия за последние десятилетия значительно сократилась, и все ее вооруженные силы состоят примерно из 900 000 человек. Значительная часть этой силы остаются военнообязанными, которых российское государство должно очень осторожно использовать в Украине как по политическим, так и по военным соображениям. Российские военные уже развернули примерно 75 процентов своих самых эффективных сил сухопутных действий батальонных тактических групп (БТГ). Эта сила уже понесла массовые неудачи, смятения и потери.

Все понятнее становится то, что эта изначальная сила не сможет захватить Украину. Действительно, есть признаки того, что русские уже признали, что этого совершенно недостаточно для достижения даже первоначальной первой цели вторжения, захвата Киева.

Если предположить, что это остается целью, даже если Россия бросит оставшиеся 25 процентов своих БТГ, никоим образом не значит, что они смогут захватить город. К тому времени, когда они развернут эти силы для нападения, то, что осталось от первоначальной русской армии вокруг Киева, будет еще больше исчерпан. И следует отметить, что такое решение, по сути, оставило бы Россию незащищенной ничем, кроме ядерного оружия, вдоль ее длинной и нестабильной границы.

Итак, если Россия поймет, что блицкриг провалился, и решит начать длительную войну, что произойдет? Здесь становится сложнее. Россия может попытаться собрать новую большую тяжелую армию, но на это нужно время. Для этого в первую очередь пришлось бы задействовать молодых неподготовленных военнообязанных и резервистов. Понадобятся месяцы, а может и годы, прежде чем такие силы станут боеспособными.

Новую армию надо было бы обучать. Ее нужно было бы обеспечить новым, современным вооружением (а российские потери в Украине пока выглядят ужасно), а также новой логистической инфраструктурой. И эта новая, неопытная в бою армия должна была бы быть брошена против украинских защитников, воевавших в своей стране, имеющих опыт и знающих, что они делают. Доказательства зверств, подобных Буче, которые были обнаружены во время отступления русских, лишь усилят решимость как Украины, так и решимость Запада.

Более того, Россия должна будет делать всю эту переподготовку и переоснащение, живя под одними из самых суровых экономических санкций в современной истории. Таким образом, российская экономика, и без того слабая, возьмет на себя одну из самых напряженных задач во время максимальной уязвимости.

Итак, может ли Россия вести длительную войну? Возможно. Но результаты еще не ясны, а затраты будут значительными. Победа России уже не является вопросом времени. При надлежащей поддержке, мир на условиях Украины – вполне возможен.

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