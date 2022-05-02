Начало мая в Украине будет условно теплым, однако ночные заморозки не дадут по-настоящему насладиться весенней погодой.

О том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни, рассказала в своем телеграм-канале синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что днем 2 мая в большинстве областей страны будет царить теплая и сухая погода.

Температура будет колебаться от +14 до +19 градусов. В южных и западных областях местами воздух прогреется до +20 градусов. На Западе страны за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, а также местами на Севере ожидаются дожди, возможно с грозами.

При этом ночи пока остаются холодными. Так, 2 мая ночью температуры опустятся до +2 градусов, а на грунте местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

В ночь на 3 мая в среднем по Украине температура будет колебаться от +5 до +9 градусов. Самые низкие показатели будут наблюдаться в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях, где ожидается то +2 до +5 градусов, а на почве – до -3 градусов.

Диденко также сообщила, что в первой половине дня 2 мая ожидаются слабые магнитные бури.

Напомним, оккупанты задумали незаконно вывезти зерно украинцев на сотни млн долларов.

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