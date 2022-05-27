Американский генерал считает, что в ближайшие месяцы у ВСУ есть все шансы отбросить оккупантов на позиции до 24 февраля.

О том, возможна ли успешная контратака украинской армии, рассказал в интервью телеканалу «Дом» американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, победа в этой войне будет зависеть от решения логистических проблем. При этом Ходжес отмечает, что ситуация с логистикой у россиян ухудшается, а у украинских военных – наоборот.

«И когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля», - заявил американский генерал.

Он добавил, что сейчас у россиян еще большие запасы артиллерии и ракет, однако как только они закончатся, его прогноз об успешной контратаке ВСУ сбудется.

«Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска - от Херсона и до Донбасса, тогда и будет следующая переломная точка в этой стадии операции. И тогда к концу лета, если мы исправим тыловое обеспечение, логистику, то ВСУ смогут выгнать российские войска», - подчеркнул Ходжес.

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