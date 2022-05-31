Соучредитель студии «Мамахохотала» поделился актуальным постом в своем Инстаграм. Он обратил внимание на то, что даже в такое тяжелое время в Украине продолжаются бесконечные споры между людьми. Одной из новых тем для осуждения в обществе стал разный образ жизни во время войны.

В частности, люди в тылу сталкиваются с тем, что их осуждают за спокойную и безопасную жизнь.

Янович уверен, что подобные осуждение контрпродуктивны.

«Я вас прошу, запретите фразу: «Пока вы там в мирных городах пьете кофе, там гибнут люди», - обратился к украинцам актер.

Он считает, что подобные претензии могут вызвать у людей разве что чувство стыда за то, что они в безопасности, и вызовут раскол в обществе.

«Это заставит украинца просто бояться абсолютно естественных для себя вещей. А куча лайков под постом и репосты от «инфлюэнсеров» еще больше расшатают психику, которой за 94 дня войны и так хватает потрясений. Люди банально ссорятся и тратят энергию, чтобы под такими сообщениями отстоять свою позицию», - пояснил актер.

Он добавил, что люди не должны стесняться того, что пьют кофе, смеются или просто живут свою жизнь во время войны.

«Живите без стыда - тем самым имея больше места для конструктивных мыслей, которые сохранят вас здоровым украинцем», - подчеркнул Янович.

Напомним, украинка пообещала отомстить россиянам после обстрела.

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