Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Так, с 13 мая постановлением Кабинета Министров Украины внесены изменения в порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций.

В ПФУ заявили, что сбор с операций по отчуждению легковых автомобилей уплачивают предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг МВД.

"Отныне сбор будут платить в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации", — сказано в сообщении.

Также в Пенсионном фонде добавили, что из перечня документов, подтверждающих стоимость автомобиля, исключена справка-счет торговых организаций.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Совета.

Также сообщалось, за что украинцам снова придется платить штрафы до 51 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, що некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.