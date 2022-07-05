ПриватБанк вводит новые ограничения по расходам для своих клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка. Новые ограничения затронут клиентов ПриватБанка, которые при обороте на карте от 500 тысяч гривен в месяц не смогут или откажутся документально подтверждать свои доходы.

«Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов», - рассказали представители банка.

Они пояснили, что клиентов будут просить указать источники дохода, а также привести актуальные анкетные данные в разделе о доходе. Соответствующий запрос может предоставляться через разные виды связи.

Если клиент откажется предоставлять необходимую информацию, ему придется столкнуться с определенными ограничениями на расходы.

«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24 ченелс, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы - на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», - рассказали в ПриватБанке.

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