Опрос проходил в течение 23 апреля-1 мая 2024 . В нем приняли участие 804 респондента в возрасте от 18 лет из всех районов Киева, которые на данный момент проживают и зарегистрированы в столице.

Сейчас выборы мэра Киева не планируются, но респондентам предложили список из 9 потенциальных кандидатов на этот пост, также они могли назвать свой вариант.

Результаты опроса показали, что сейчас больше всего киевляне поддерживают действующего мэра города Кличко (30% среди всех респондентов и 52,5% среди определившихся). Отмечается, что из всех опрошенных респондентов 30% не определились, кого бы поддержали на выборах, но и не отрицали готовность принять участие в голосовании.

Приблизительно с одинаковыми результатами далее следуют М. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%). Меньше респондентов проголосовали бы за О. Дония (1,5% и 2,6%) и остальных кандидатов.





1. Виталий Кличко (30% / 52,5%)

2. Марина Порошенко (5,7%/9,9%)

3. Николай Томенко (5,6%/9,7%)

Если сравнивать результаты этого опроса с тем, который КМИС проводил 12-16 октября 2023, то заметно, что уровень поддержки кандидатов не сильно изменился. В то же время рейтинг И. Верещук снизился с 9,9% до 3,8% среди определившихся с выбором и возросла доля проголосовавших за «другого» кандидата (свой вариант) с 3,2% до 10,4 %.

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