Министерство юстиции США обнародовало документы, которые раскрывают деятельность ботофермы, руководимой российскими госСМИ и ФСБ РФ для распространения дезинформации.

Министерство юстиции США опубликовало 9 июля показания под присягой в отношении нескольких сотен учетных записей X (ранее Twitter) и доменных имен, используемых российскими государственными СМИ и службами безопасности для управления фермой ботов, направленной на распространение дезинформации в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Министерство юстиции объявило, что оно изъяло два доменных имени и провело поиск по 986 ​​учетным записям X, связанным с фермой ботов с искусственным интеллектом (ИИ), разработанной российской государственной медиасетью RT и управляемой Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Министерство юстиции сообщило, что эта ферма ботов использовала ИИ для создания фиктивных профилей в социальных сетях лиц, ложно выдававших себя за граждан США, для продвижения сообщений в поддержку целей российского правительства.

Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили, что руководство RT стремилось разработать альтернативные способы распространения российских нарративов за пределами своих международных телетрансляций по крайней мере с 2022 года и начало создавать эту бот-ферму в апреле 2022 года.

Министерство юстиции добавило, что Кремль одобрил и предложил финансовую поддержку в начале 2023 года для создания и руководства частной разведывательной организацией для распространения российской дезинформации с помощью этой бот-фермы.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что обыски и изъятия Министерства юстиции сорвали российскую «пропагандистскую кампанию с использованием ИИ», направленную на распространение дезинформации среди американских и международных социальных сетей.

Источник: Институт изучения войны (ISW).