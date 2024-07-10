Министерство юстиции США опубликовало 9 июля показания под присягой в отношении нескольких сотен учетных записей X (ранее Twitter) и доменных имен, используемых российскими государственными СМИ и службами безопасности для управления фермой ботов, направленной на распространение дезинформации в Соединенных Штатах и за рубежом.
Министерство юстиции объявило, что оно изъяло два доменных имени и провело поиск по 986 учетным записям X, связанным с фермой ботов с искусственным интеллектом (ИИ), разработанной российской государственной медиасетью RT и управляемой Федеральной службой безопасности России (ФСБ).
Министерство юстиции сообщило, что эта ферма ботов использовала ИИ для создания фиктивных профилей в социальных сетях лиц, ложно выдававших себя за граждан США, для продвижения сообщений в поддержку целей российского правительства.
Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили, что руководство RT стремилось разработать альтернативные способы распространения российских нарративов за пределами своих международных телетрансляций по крайней мере с 2022 года и начало создавать эту бот-ферму в апреле 2022 года.
Министерство юстиции добавило, что Кремль одобрил и предложил финансовую поддержку в начале 2023 года для создания и руководства частной разведывательной организацией для распространения российской дезинформации с помощью этой бот-фермы.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что обыски и изъятия Министерства юстиции сорвали российскую «пропагандистскую кампанию с использованием ИИ», направленную на распространение дезинформации среди американских и международных социальных сетей.
Источник: Институт изучения войны (ISW).
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