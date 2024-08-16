Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, действительно ли ATACMS целесообразнее бить не по Курщине, а по оккупированному Крыму, как со ссылкой на американские источники написало CNN.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Если ракет нет, то тогда целесообразно их использовать, я думаю, там, где меньше всего у врага систем ПВО. А в Крыму сейчас больше систем ПВО, чем на россии. И с точки зрения самого полуострова они очень плотные, потому что, куда ни посмотри, там дальше море. Где ты их разместишь? Поэтому эти системы стоят плотно для контроля неба», – объясняет Александр Мусиенко.

Итак, рассуждает он, не целесообразнее ли использовать ракеты ATACMS для ударов по авиабазам, расположенным вдоль границы с Украиной, и по другим военным объектам, местам концентрации силы, складам, особенно большим, для нанесения ударов по российской логистике?

По мнению эксперта, именно авиация, логистика и склады вдоль границы должны стать целью ATACMS, потому что так мы уничтожим способность врага подвозить технику и бойцов к фронту. Особенно, подчеркивает он, здесь важны удары по авиации, которые должны зацеплять не только самолеты, но и авиабомбы, ракеты, что продемонстрирует врагу наши возможности.

«Когда об этом (ред. – что ATACMS только для Крыма) говорят такие источники, это не что иное, как отговорка от поставок ракет или обоснование, почему их не стоит не то, что не поставлять, а не давать ими право бить по территории россии. А это право нам сейчас очень нужно, мы в нем реально нуждаемся, потому что это бы изменило многое на поле боя», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, почему россия до сих пор не отомстила Украине за наступление на Курщине.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала о судьбе путина: кризисные годы, недовольство и отравление.