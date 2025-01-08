Могилевская провела для дочери экскурсию, показав гримерки, съемочную площадку и закулисную жизнь

Украинская певица Наталья Могилевская устроила своей 4-летней дочери Соне необычный день, взяв ее с собой на съемки "Новогоднего Вечернего Квартала".

Это стало для девочки первым визитом на работу мамы.

В своем блоге артистка поделилась воспоминаниями о том, как Соня побывала на съемочной площадке. Девочка не участвовала в самом шоу, но с интересом наблюдала за процессом во время репетиции.

Могилевская провела для дочери экскурсию, показав гримерки, съемочную площадку и закулисную жизнь. Соня с любопытством изучала все вокруг, наблюдала за настройкой спецэффектов и даже познакомилась с артистами. На сцене она встретилась с Юрием Ткачем и Ириной Гатун, хотя немного стеснялась новых знакомств.

Певица не скрывала радости от этого дня: "Впервые побывала у мамы на работе… Новогодний огонек", – написала она в социальных сетях.

Поклонники Могилевской были в восторге от фото и видео, оставив множество теплых комментариев.

"Как тепло, мило слово «мама». Наталья вам очень подходит быть мамой; Так обнимает нежно маму, это взаимная любовь! Счастье вам; Соня Могилевская – будущая звезда. Знакомьтесь; Наталья, вы светитесь от материнства! Смотрю на вас и радуюсь" - пишут в сети.

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