Чехия приняла важное решение о дальнейшем статусе украинских беженцев после оглашения перемирия или завершения войны в Украине.

Страна не будет предоставлять временную защиту новым беженцам, а те, кто уже находится в Чехии, потеряют этот статус сразу после завершения войны, сообщает Politeka.net.

Об этом в интервью для "Новости" заявил министр внутренних дел Чехии Вита Ракушан. Он уточнил, что после оглашения перемирия ни один новый беженец не сможет приехать в Чехию по программе временной защиты. Это решение было принято с целью предотвратить новую волну миграции, которая может возникнуть после завершения войны, сообщает Политека.

Министр отметил, что даже в случае воссоединения семей мужчины не смогут воспользоваться временной защитой, и им придется обращаться за разрешением на проживание на общих основаниях. На данный момент украинцы, находящиеся на территории Чехии, находятся по ежегодно продолжающейся программе временной защиты. После оглашения перемирия этот статус перестанет действовать, но беженцы смогут оставаться в стране еще в течение определенного времени – до года или полутора.

За этот период им придется поменять свой статус и перейти на стандартные правила пребывания в стране. Это включает подачу заявки на временный вид на жительство или политическое убежище, если это касается лиц с оккупированных территорий.

Ракушан добавил, что в настоящее время Чехия вместе с председательствующей в Совете ЕС Польшей работает над соответствующими предложениями на случай перемирия. Поскольку вопрос должен быть решен на уровне Европейского Союза, ЕС планирует также создание специальных центров для помощи беженцам в возвращении на родину. Такие центры откроются в Германии, Польше, Австрии и Чехии, и будут работать украинские специалисты.

Источник: novinky .

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