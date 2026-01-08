Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, чим закінчилося останнє засідання Коаліції рішучих у Парижі, які країни готові відправити свої війська в Україну і чи це можливо взагалі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Для нас головне, що увійшли (ред. – до декларації Коаліції в Парижі) європейські сили на території України. Англійці та французи це визнають, що вони тут у нас будуть. Що не ввійшло? Американці викреслили те, що вони в розмовах чи то обіцяли, чи то не обіцяли. Адже європейці вимагали від американців, щоб ті були готові захистити їхній контингент. Ось стоять французькі та британські війська, і, якщо росія нападає, то американська армія, яка не в Україні, зобов'язана захищати цей контингент, тобто завдавати, наприклад, авіаударів по росіянам, які б'ють по французах та британцях. Про це йшлося весь цей час. Це було в початковому проєкті, який підготували європейці та Україна, і це те, що Віткофф із Кушнером та генерали викреслили. У росії, до речі, свято з цього приводу, що американці гарантій своїх вступу у війну не дають», – розповідає Михайло Шейтельман.

У документі, зазначає він, йдеться про те, що США сприятимуть у механізмі моніторингу та верифікації режиму припинення вогню, проте зникла згадка про їхню участь у багатонаціональному контингенті. Принагідно експерт нагадує, що після зустрічі з Трампом Зеленський говорив про можливість участі американських військ, але цього тепер точно немає.

Німецьких військ, констатує він, схоже, не буде, як і італійських, зате несподівано на горизонті з'явилися іспанські. Прем'єр Іспанії, розповідає експерт, заявив, що винесе питання відправлення військ в Україну на розгляд парламенту, до того ж, раніше вони вже брали участь у миротворчих місіях у різних куточках світу – в Іраку, в Афганістані.

«Але давайте тепер чесно. Чи спрацює? Ні. Ну, поки що ні. Прямо путін зараз вийде і скаже: «Мені було явлення Господа, він сказав негайно припинити війну, дозволити введення англійських і французьких військ на територію України, погодитись заморозити конфлікт по лінії фронту без визнання окупованих територій за росією. Це воля Господа? Чи скаже таке путін сьогодні? Ні. Чи скаже таке путін влітку? А це може бути», – стверджує Михайло Шейтельман.

