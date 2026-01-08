Держава в 2026 році забезпечує адресну соціальну підтримку у вигляді житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області продовжить нараховуватись в 2026 році, проте варто знати всі нюанси отримання, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Держава забезпечує адресну соціальну підтримку у вигляді житлової субсидії для громадян, які потребують фінансової допомоги з оплатою житлово-комунальних послуг. Така допомога в 2026 році охоплює витрати на комунальні послуги, плату за управління багатоквартирним будинком, а також, за необхідності, придбання твердого чи рідкого пічного палива або скрапленого газу.

Програма житлових субсидій була запроваджена у 1995 році як інструмент підтримки соціально вразливих верств населення у сфері оплати житлово-комунальних послуг. Відтоді механізм її надання постійно оновлюється та вдосконалюється з урахуванням соціально-економічних змін і сучасних викликів.

На сьогодні житлові субсидії від держави покривають витрати на:

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія для пенсіонерів у Харківській області на придбання твердого та рідкого пічного палива надається раз на рік. Вона призначається лише тим домогосподарствам, які не використовують централізоване опалення, а також природний газ чи електроенергію для індивідуального обігріву.

Якщо особа має право на субсидію в 2026 році, але ще не подавала документи, то вона може це зробити одним із трьох зручних способів:

онлайн – звернутися через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійний фонд України;

особисто – відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України.

поштою – надіслати необхідні документи на адресу територіального органу ПФУ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.