Дефіцит продуктів у Полтавській області різко позначився на ринку та гаманцях місцевих жителів, які не встигають слідкувати за ростом цінників.

Дефіцит продуктів у Полтавській області спричинив різке зростання цін на улюблений продукт українців, повідомляє Politeka.

За офіційними даними, у жовтні середня ціна на сало підскочила до 207 гривень за кілограм, що на 26% більше, ніж торік, коли кілограм коштував 164 гривні.

Реальні ціни на ринках та у магазинах ще вищі: від 150 до 700 гривень, залежно від сорту. Такі зміни експерти пояснюють одразу кількома факторами.

Перш за все, різко скоротилося поголів’я свиней через війну та спалахи африканської чуми. За останні роки Україна втратила близько 40% тварин, що створило серйозний дефіцит продуктів у Полтавській області.

Промислові підприємства вирощують тварин швидко і до великої ваги сала на них не накопичується. Власники приватних господарств також зазнали великих витрат на транспорт, ветеринарні документи і податки.

Тож дефіцит продуктів у Полтавській області відображається на кінцевій вартості товару.

Окрім цього, падіння закупівельних цінників на живих свиней через спалахи АЧС змушує фермерів продавати тварин швидко і за нижчою вартістю.

Це створює нестабільність ринку і додатково підвищує вартість готового сала. До того ж, обмежена пропозиція високоякісного сала, товщиною 3–4 сантиметри, змушує покупців платити значно більше.

У Києві та регіональних центрах сортове сало продають за 600–700 гривень за кілограм, тоді як дешевші сорти коштують від 150. Для багатьох це вже не повсякденний товар, а справжній делікатес.

Микола Бабенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі", додає, що стабілізувати ситуацію можна лише за допомогою масової вакцинації проти африканської чуми.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як сильно зміняться ціни в платіжках.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають гарячі обіди.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтаві: якими стали ціни.