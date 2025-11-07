Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что позиция президента США – это для Украины внешний фактор, который все же на войну против россии не слишком влияет, поэтому все в руках ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, уже прошел год, как Трамп выиграл президентские выборы в США, и за этот год наша судьба сделала крутой и неожиданный поворот. Ну, не совсем, конечно, неожиданный и не предсказуемый поворот, констатирует он, но зато точно крутой.

«Давайте оценим сейчас быстро за минуту, что поменялось-то в нашей жизни. Вот мы знали, как бы, наверное, развивались события при условном Байдене или Камале Харрис. Хотя тоже, что значит, знаем? Они бы нам поставляли оружие? А черт его знает. Им бы Конгресс не одобрил. А чего вдруг Конгресс стал бы им одобрять финансы? Когда нам не одобряли финансы, мы не получали оружие. А мы сейчас говорим, что вот если бы Камала Харрис или Байден, мы бы сейчас с оружием бы сидели. Да нет, не факт. Почему? В чем факт-то? Или говорят, что Трамп не смог установить мир с россиянами, а типа Байден смог? Вот я к чему? Реально все-таки все, к сожалению, в наших руках. А Байден президент США или Трамп – это внешний фактор», – комментирует Михаил Шейтельман.

Конечно, констатирует эксперт, если вы – американец, то ваш президент для вас – внутренний фактор влияющий реально на вашу жизнь. Поэтому выбрать президента США, подчеркивает он, – это дело американцев, а нам, украинцам, остается с этим жить и не знать, как сработает этот внешний фактор.

«Для нас в каком-то смысле это лотерея с неизвестным результатом. Сколько раз мы уже меняли свое отношение к Дональду Трампу? То мы трамписты, то мы ненавидим Трампа и так далее», – заключает Михаил Шейтельман.

