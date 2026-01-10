З 20 листопада 2025 року громадяни можуть оформити грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі у розмірі 6,5 тисяч гривень.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надається один раз і розрахована на підтримку вразливих категорій населення під час зимових холодів, повідомляє Politeka.

Цього сезону програму розширили. Грошова допомога у Запоріжжі передбачена для дітей з малозабезпечених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, дітей під опікою та піклуванням.

А також - для самотніх пенсіонерів та ВПО з інвалідністю першої групи. Виплата розміром 6,5 тис. грн має цільове призначення і її можна використати лише на ліки або необхідні зимові речі.

Для оформлення грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі передбачено два способи: онлайн через застосунок "Дія" або особисто через відділення Пенсійного фонду.

У першому випадку потрібно відкрити розділ "Сервіси", обрати програму "Зимова підтримка" та підтвердити наявність "Дія.Картки", яка слугує спеціальним рахунком для державних виплат.

Якщо звертатися офлайн, фахівці ПФУ оформлять заявку безпосередньо у відділенні після надання реквізитів карти. Завдяки такому підходу отримувачі можуть отримати кошти швидко та без черг, а всі процедури оформлення максимально спрощені.

Кожен, хто підпадає під умови програми, має перевірити свій статус у застосунку або у Пенсійному фонді, щоб не втратити право на виплату.

Експерти наголошують, що дана соцпідтримкка дає змогу забезпечити базові потреби найвразливіших категорій населення і зменшити фінансове навантаження під час зимового періоду.

Тим, хто ще не подав заявку, радять зробити це якнайшвидше, аби не втратити право на соцвиплату.

