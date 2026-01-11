"Київські регіональні електромережі" впроваджує графіки відключення світла в Київській області області на тиждень з 12 по 18 січня.

Графіки відключення світла в Київській області області на тиждень з 12 по 18 січня охоплять деякі населені пункти, тому українцям варто бути до них готовими, пише Politeka.net.

Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на "Київські регіональні електромережі".

Енергетики попереджають про можливі тимчасові перебої у постачанні світла протягом тиждня, адже частина обладнання буде відключена для виконання технічного обслуговування. Графік відключення світла в Київській області на тиждень з 12 по 18 січня охоплює кілька населених пунктів області.

12.01.2026 року з 09:30 до 15:30 не буде світла в населених пунктах Калинівської селищній ради, а саме:

села Калинівка : вул. Квітнева, вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Шкільна.

: вул. Квітнева, вул. Миру, вул. Сонячна, вул. Шкільна. села Данилівка : вул. Грушова.

: вул. Грушова. села Варовичі: вулиці Варовицька, Вінницька, Дружби, Нова, Поліська, Романенка, Сонячна.

12.01.2026 року з 06:00 до 17:00 знеструмлять такі населені пункти:

село Мазінки вулиці:

Альтицька — №1, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 98, 100

Вишнева — №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Зарічна — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 12

Левадня — №1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Лугова — №1, 2, 3

Миру — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Поліська — №1–71 (у т.ч. 41А)

Польова — №2–38 (у т.ч. 24А)

Українки Лесі — №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Центральна — №1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 107

Шевченка — №1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/а, 33, 34, 35, 36, 40, 42

пров. Альтицький — №1, 2, 3, 4

пров. Шевченка — №1, 2, 7

село Харківці:

вул. Сонячна — №28, 32, 33А

13.01.2026 року з 08:30 до 16:30 у місті Переяслав триватимуть знеструмлення. Перебої пов’язані з ремонтними роботами. Не буде електроенергії за адресами:

Гайдамацька — №5, 7, 10, 13, 14, 16, 25

Зустрічна — №2А

Краєвидна — №2, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 35Д, 36, 38, 41-а

Крайня — №1

Магістральна — №1, 7, 13, 15, 18, 26, 27, 28, 36, 63, 110

Новокиївське Шосе — №2А/17, 2а/19, 2-а/20

Східна — №2а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 18, 32а, 46

Графіки відключень ДТЕК "Київобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

