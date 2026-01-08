Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишається важливою підтримкою для тих, хто вимушено покинув свої домівки.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області стала обговорюваною темою після того, як частина українців не отримала чергові нарахування у різні місяці 2025 року, повідомляє Politeka.

У державних структурах пояснюють, що причини можуть бути різними. Одні родини потрапляють під автоматичне продовження грошової допомоги для ВПО у Харківській області, а іншим потрібно повторно нагадувати про себе органам Пенсійного фонду України.

На практиці також трапляються ситуації, коли людина має повне право на кошти, однак система не подовжує нарахування без пояснення причин.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області була призначена багатьом людям ще навесні чи влітку 2025 року і діяла шість місяців.

Коли цей строк спливав у вересні або жовтні, частина отримувачів навіть не здогадувалась, що система могла просто не оновити їхній статус, хоча жодних порушень з боку переселенців не було.

Гарантоване автоматичне подовження отримують не всі. Першочергово це люди пенсійного віку з невеликою пенсією, особи з інвалідністю, діти з тяжкими захворюваннями та сироти.

Інші переселенці ризикують втратити нарахування, якщо не контролюють, коли саме закінчується їхній шестимісячний період. Саме тому Пенсійний фонд рекомендує перевіряти статус завчасно.

У відомстві наголошують, що людина може уникнути проблем, якщо зателефонує ще у тому місяці, коли отримує останнє нарахування.

Це особливо важливо для сімей з дітьми, які втратили можливість отримати зимову підтримку у розмірі 6500 грн через те, що виплати не були продовжені вчасно.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.