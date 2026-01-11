Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області призначається державою для підтримки переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Водночас отримувачі повинні дотримуватися встановлених правил, і певні фінансові операції можуть стати підставою для припинення виплат.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців пояснюють, що, наприклад, купівля нерухомості або наявність житла може вплинути на право на соціальну підтримку.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області регулюється постановою Кабінету Міністрів №332 від 20 березня 2022 року. У документі чітко зазначено умови, за яких соцвиплати можуть не надаватися або бути припинені.

Згідно з нормами, соцпідтримку не призначають або припиняють у таких випадках:

якщо члени сім’ї придбали квартиру, будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 гривень протягом останніх трьох місяців або під час отримання;

якщо у власності є житло на території, де не ведуться бойові дії та яка не є тимчасово окупованою;

якщо житло на території бойових дій або окупації здається в оренду третім особам.

Юристи зазначають, що на практиці існують нюанси: навіть після купівлі житла дешевше 100 000 гривень соціальні виплати можуть бути припинені, якщо порушені інші критерії. Наприклад, наявність квартири у регіонах, де не ведуться бойові дії, може стати причиною скасування допомоги.

Спеціалісти радять уважно відслідковувати свої фінансові операції, зберігати документи про покупки та, у разі потреби, консультуватися з юристами або органами Пенсійного фонду. Це допоможе уникнути непорозумінь і втрати соціальної підтримки.

Для отримання детальної інформації або перевірки статусу нарахувань переселенці можуть звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається важливим інструментом державної підтримки, тому своєчасна перевірка умов і статусу виплат дозволяє переселенцям планувати свої витрати без ризику втрати.

