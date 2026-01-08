У Чернігові на 9 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання.

Відключення світла в Чернігові на 9 січня вводить "Чернігівобленерго" через ремонтні роботи, які будуть проводитись енергетиками, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 9 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 9 до 15 години не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:

1-й Зарічний — 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2А

2-й Зарічний — 1, 3, 5–27, 31–41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55

Горобинова — 7–12, 14

Дачне т-во «Лелека» — 15–17, 21, 26, 27

Дьошина — 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 1А, 15А, 16А

Запрудна — 2

Зарічна — 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — 1, 3–6, 8, 11–14, 18

Малинова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова — 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Павлівська — 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська — 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов’їна — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

З 9 до 17 години будуть знеструмлення в будинках за адресами:

1-й Кирила Розумовського — 1–6, 8, 2А, 4А

2-й Кирила Розумовського — 1, 3–9, 11, 7А

Батуринська — 16

Берегова — 4

Вишнева — 1, 2, 4–10, 12, 16–21, 24, 26, 7А

Ганни Барвінок — 3–42

Гарамів — 3–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12А, 14А, 16А, 21А, 22А

Дмитра Бортнянського — 5–8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11А, 19А, 20Б, 26А

Забарівська — 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 26А

Захисників України — 24, 25, 27А

Івана Виговського — 1–25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К, 1А, 2А, 11А, 12А, 18А, 18Б, 19Б

Іоанна Максимовича — 13, 15, 16А, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирила Розумовського — 2–101, 151–157 + численні будинки з літерами (А, Б, В тощо)

Кривоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8А

Кривоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Липинського — 62А

Лугова — 51, 58

Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28А, 40А, 42Б

Михайлофедорівська — 3, 5–11, 14, 16, 1Б, 16В

Оборонців Чернігова — 21, 32, 32А, 36, 38, 40

Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А

Олега Міхнюка — 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49 + з літерами

Олени Пчілки — 3–42, 33А

Пантелеймонівська — 14, 19, 12Б

Полуботка — 31–64 (парні й непарні)

Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Друга — 12–28, 31, 32, 34, 36, 18Б

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — 2–6, 4А, 5А, 6А

Романа Бжеського — 35–50, 52, 53, 55–58, 62, 41А

Сосницька — 1–124 + будинки з літерами

Сосницький — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 4, 10–20, 22, 2А, 20А

Східна — 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1А

Урожайна — 45

Фабрична — 3–52, 5А, 14А, 40А

Шевченка — 109–228В (у т.ч. з літерами)

Шкільна — 2–20 + з літерами

Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А

пров.Яровий — 9, 14А

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

