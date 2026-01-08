Відключення світла в Чернігові на 9 січня вводить "Чернігівобленерго" через ремонтні роботи, які будуть проводитись енергетиками, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
У Чернігові на 9 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
З 9 до 15 години не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:
- 1-й Зарічний — 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2А
- 2-й Зарічний — 1, 3, 5–27, 31–41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55
- Горобинова — 7–12, 14
- Дачне т-во «Лелека» — 15–17, 21, 26, 27
- Дьошина — 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 1А, 15А, 16А
- Запрудна — 2
- Зарічна — 3, 4, 6–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
- Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39
- Куліша — 1, 3–6, 8, 11–14, 18
- Малинова — 2, 5, 7, 9
- Мурахтова — 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37
- Набережна — 2, 31, 33, 11111
- Павлівська — 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46
- Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49
- Полянська — 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5
- Солов’їна — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
З 9 до 17 години будуть знеструмлення в будинках за адресами:
- 1-й Кирила Розумовського — 1–6, 8, 2А, 4А
- 2-й Кирила Розумовського — 1, 3–9, 11, 7А
- Батуринська — 16
- Берегова — 4
- Вишнева — 1, 2, 4–10, 12, 16–21, 24, 26, 7А
- Ганни Барвінок — 3–42
- Гарамів — 3–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12А, 14А, 16А, 21А, 22А
- Дмитра Бортнянського — 5–8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11А, 19А, 20Б, 26А
- Забарівська — 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 26А
- Захисників України — 24, 25, 27А
- Івана Виговського — 1–25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К, 1А, 2А, 11А, 12А, 18А, 18Б, 19Б
- Іоанна Максимовича — 13, 15, 16А, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Кирила Розумовського — 2–101, 151–157 + численні будинки з літерами (А, Б, В тощо)
- Кривоноса 2-й — 1, 2, 4–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8А
- Кривоноса 3-й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А
- Липинського — 62А
- Лугова — 51, 58
- Механізаторів — 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28А, 40А, 42Б
- Михайлофедорівська — 3, 5–11, 14, 16, 1Б, 16В
- Оборонців Чернігова — 21, 32, 32А, 36, 38, 40
- Озерна — 2, 3, 6, 8–11, 11А
- Олега Міхнюка — 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49 + з літерами
- Олени Пчілки — 3–42, 33А
- Пантелеймонівська — 14, 19, 12Б
- Полуботка — 31–64 (парні й непарні)
- Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19
- Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26
- Радіозаводська Друга — 12–28, 31, 32, 34, 36, 18Б
- Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27
- Річкова — 2–6, 4А, 5А, 6А
- Романа Бжеського — 35–50, 52, 53, 55–58, 62, 41А
- Сосницька — 1–124 + будинки з літерами
- Сосницький — 4–9, 13, 19
- Степана Носа — 4, 10–20, 22, 2А, 20А
- Східна — 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1А
- Урожайна — 45
- Фабрична — 3–52, 5А, 14А, 40А
- Шевченка — 109–228В (у т.ч. з літерами)
- Шкільна — 2–20 + з літерами
- Яблунева — 1–7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А
- пров.Яровий — 9, 14А
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: де саме діють нові ціни в січні.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.