Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через діяльність гуманітарного хабу «Єднання», який забезпечує переселенців та людей похилого віку продуктовими наборами і базовими товарами, повідомляє Politeka.

Центр працює в Олександрівському районі та став ключовим місцем комплексної підтримки для осіб у складних життєвих обставинах.

Відвідувачі отримують не лише харчові продукти та гігієнічні набори, а й консультації щодо соціальної допомоги, інтеграції в громаду та інших доступних ресурсів.

Особлива увага приділяється мешканцям Покровського району, де рівень потреби залишається високим. Завдяки роботі хабу сім’ї переселенців і пенсіонери можуть частково покривати витрати на харчування та базові потреби.

Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Фахівці допомагають оформити документи, реєструють запити та надають поради щодо ресурсів у громаді.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії населення: людей похилого віку, пацієнтів із онкологічними захворюваннями та осіб з інвалідністю першої і другої групи.

Розподіл продуктів та пакунків проводиться за графіком, опублікованим у офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там також публікують новини, оголошення про заходи та оновлення діяльності центру, щоб отримувачі могли планувати візити.

Організатори закликають мешканців своєчасно користуватися цією можливістю, щоб підтримка залишалася стабільною та ефективною у повсякденному житті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.